Eskişehir'de Aileler Arasında Kavga: 11 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Aileler Arasında Kavga: 11 Yaralı

Eskişehir\'de Aileler Arasında Kavga: 11 Yaralı
18.07.2026 23:31
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Eskişehir'de iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı, 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 1'i polis memuru 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 1'i çocuk 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Emek Mahallesi Obruk Sokak'ta iki aile arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Taraflar, olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırmış, arbedede aralarında polis memuru B.A'nın da bulunduğu 11 kişi darbedilerek yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

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