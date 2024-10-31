Eskişehir'de Aktif Yaşam Parkı Açılıyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 45 bin metrekare alana sahip Aktif Yaşam Parkı'nı, 2 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te hizmete açıyor. Başkan Ayşe Ünlüce, kuşaklar arası iletişimin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan parkın açılışına tüm Eskişehirlileri davet etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Sazova Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınında bulunan 45 bin metrekare alanda Aktif Yaşam Parkı çalışmaları tamamlandı. Başkan Ünlüce, Aktif Yaşam Parkı'nın 2 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te açılacağı müjdesini vererek, Eskişehirlileri açılışa davet etti.

Vatandaşların keyifli ve huzurlu zaman geçirmelerine olanak sağlayacak park, çocukların da parkurlarda gönüllerince eğlenebilmesine imkan tanıyacak. Vatandaşlar Aktif Yaşam Parkı'nda kamp sandalyeleriyle oturabilecek, bisikletle gezebilecek ve evcil hayvanlarıyla parkın tadını çıkarabilecek.

Aktif Yaşam Parkı'nın açılışına katılmak isteyen vatandaşlar için 2 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla Odunpazarı Alaaddin Parkı'nın karşısında bulunan otobüs duraklarından ring seferleri düzenlenecek.