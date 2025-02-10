Eskişehir\'de Alkol Denetimi

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, alkol ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebebiyet veren sürücülere yönelik kontroller yapıldı.

Denetimler kapsamında 769 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilen 43 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sürücülerin belgeleri geçici süreyle geri alınırken, bazı sürücülerin belgeleri de daimi olarak iptal edildi.