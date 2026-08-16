Eskişehir'de Alkollü Sürücüye 552 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Alkollü Sürücüye 552 Bin TL Ceza

Eskişehir\'de Alkollü Sürücüye 552 Bin TL Ceza
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Alkollü araç kullanan sürücü Dilek T, 'dur' ihtarına uymadığı için 552 bin 719 lira ceza aldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 552 bin 719 lira ceza uygulandı.

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde seyreden 26 DA 979 plakalı SUV tipi araç, polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Hoşnudiye Mahallesi Kolcu Sokak'ta katlı otoparka giriş yaptığı esnada yakalandı.

Aracı arkadaşının kullandığını öne süren sürücü, kimlik numarasını da hatalı vererek ekiplere zorluk çıkardı.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda sürücü Dilek T'nin 1,58 promil alkollü olduğu belirlendi.

Dilek T'nin daha önce 2 kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Ehliyetine el konulduğu halde araç kullanan ve 1,58 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ekiplerce idari işlem yapıldı.

Sürücüye, "dur ihtarına uymamak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak" ve "ehliyetini yanında bulundurmama" suçları kapsamında toplamda 552 bin 719 lira ceza yazıldı.

Dilek T'nin ehliyetinin el konulma süresi de 2034 yılına kadar uzatıldı.

Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Alkollü Sürücüye 552 Bin TL Ceza - Son Dakika

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