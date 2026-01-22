Eskişehir'de "Arabasız Pazar Günleri" Başlıyor - Son Dakika
Eskişehir'de "Arabasız Pazar Günleri" Başlıyor

22.01.2026 14:32  Güncelleme: 16:31
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2026 projeleri kapsamındaki 'Arabasız Pazar Günleri' uygulamasını hayata geçiriyor. Bu uygulama ile belirli cadde ve bulvarlar, Pazar günleri yayalar ve bisikletliler için trafiğe kapatılacak.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "2026 Eskişehir Yılı" projeleri kapsamında kent yaşamını daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha çevreci hale getirmek amacıyla "Arabasız Pazar Günleri" uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında 25 Ocak Pazar günü 10.00–16.00 saatleri arasında belirli cadde ve bulvarlar, yayaların ve bisikletlilerin kullanımına bırakılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması kapsamında bireysel taşıt kullanımının azaltılmasıyla birlikte karbon ayak izinin düşürülmesi, hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda kentlilerin açık alanlarda daha fazla vakit geçirebilmesi, sosyal etkileşimin artması ve kamusal alanların gerçek işlevine kavuşması amaçlanıyor.

"2026 Eskişehir Yılı" projeleri kapsamında "Arabasız Pazar" günleri ile birlikte cadde ve bulvarlar, yalnızca birer ulaşım güzergahı olmaktan çıkarak özgürleşen, yaşayan kamusal mekanlara dönüşecek. Çocukların güvenle oyun oynayabildiği, bisikletlilerin rahatça hareket edebildiği, vatandaşların sokakta yürüyüş yapıp nefes alabildiği alanlar oluşturulacak.

Bu kapsamda 25 Ocak Pazar günü 10.00–16.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı (Odunpazarı'na gidiş yönü), Gündüz Ökçün Bulvarı (Tombakzade'ye gidiş yönü) ve Ali Rıza Efendi Bulvarı (Küçük Sanayi'den Odunpazarı yönü) tek taraflı olarak belirlendi. Söz konusu güzergahlar, Pazar günü belirlenen saatler arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Uygulama, 25 Ocak Pazar günü itibariyle başlayacak ve her ayın son Pazar günü uygulanacak. Vatandaşlardan ve esnaftan gelecek geri bildirimler doğrultusunda geliştirilecek. Uygulama süresince alternatif ulaşım güzergahları belirlenirken, acil durum ve toplu taşıma planlamaları da titizlikle sürdürülecek.

Diğer yandan acil durumlar, engelli bireylerin ulaşımı ve zorunlu hizmetlere yönelik ulaşımın aksamaması için belediye ekipleri sahada görev alarak sürecin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Kaynak: ANKA

