Eskişehir'de "Arabasız Pazar" Uygulaması

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Arabasız Pazar" uygulaması kapsamında belirli güzergahlar, 26 Nisan 2026 Pazar günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında motorlu araç trafiğine kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu ay uygulama kapsamına alınan cadde ve sokaklar; Nevruz Caddesi (Nilüfer Caddesi-Akdoğdu Sokak arası/660 metre), Fabrikalar Sokak (Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı–İsmet İnönü 1 Bulvarı arası, tek yön/290 metre), Atatürk Bulvarı (Dr. Sadık Ahmet Bulvarı–Migros arası, tek yön/ 700 metre) olarak açıklandı. Kent yaşamına nefes aldırmayı amaçlayan uygulama ile vatandaşların daha güvenli, temiz ve keyifli bir ortamda yürüyüş yapmaları, bisiklet kullanmaları hedefleniyor.

Alternatif ulaşım planı

Öte yandan, 26 Nisan Pazar günü 10.00–16.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı'nın Şehit Güngören Bostan Sokak ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarı arasında kalan güney kısmı araç trafiğine kapalı olacak. Bu güzergahtan geçen Siyah 2, Siyah 11, Kırmızı 11, Siyah 17, Kırmızı 26, Kırmızı 63 ve Tıp Ekspres hatları ise alternatif güzergahlardan hizmet vermeye devam edecek. Alternatif ulaşım planına göre araçlar, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı–Şehit Güngören Bostan Sokak üzerinden yeniden Atatürk Bulvarı'na bağlanabilecek. Belirlenen bu güzergahlar, hem toplu taşıma hem de sivil araç trafiği için uygun şekilde düzenlendi.