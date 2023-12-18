Eskişehir\'de Aralık Ayında Erik Ağaçları Çiçek Açtı

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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde erik ağaçları aralık ayında çiçek açtı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, bazı meyve ağaçlarının çiçek açtığı görüldü.
İlçenin çakıl mevkisinde aralık ayında çiçek açan erik ağaçları görenleri şaşırttı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla çiçek açan ağaçların fotoğrafını çekti.
Çiçek açan erik ağaçları arkasında yer alan Bozaniç Kayası ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
İlçe sakinleri, kış mevsiminde erik ağaçlarının bu durumunun şaşırtıcı olduğunu belirtti.
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