Eskişehir\'de arkadaşının evinde pencereden düşen 43 yaşındaki Veli Köksal hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de misafirliğe gittiği arkadaşının 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Veli köksal (43), hayatını kaybetti.

Olay, gece Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Köksal, arkadaşı olan M.B.A'nın evine gitti. Bir süre sonra 2'nci kattaki dairenin penceresinden düşen Köksal, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köksal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köksal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.