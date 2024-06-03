Eskişehir'de Atölyede 13 Tabanca ve 2 Av Tüfeğiyle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Atölyede 13 Tabanca ve 2 Av Tüfeğiyle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir\'de Atölyede 13 Tabanca ve 2 Av Tüfeğiyle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de atölyeye çevirdiği evinde 13 tabanca ve 2 av tüfeğiyle yakalanan M.Ç., ruhsatsız tabanca tamir edip satışını yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

03.06.2024 17:03
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ESKİŞEHİR'de atölyeye çevirdiği evinde 13 tabanca ve 2 av tüfeğiyle yakalanan, ruhsatsız tabanca tamir edip satışını yaptığı tespit edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde kaçak silah satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli M.Ç.'nin atölyeye çevirdiği evini bir süre takibe alan jandarma ekipleri, daha sonra savcılık talimatıyla baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 13 muhtelif ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 21 tabanca şarjörü, 11 tabanca üst kapağı, 165 muhtelif tabanca parçası, 76 fişek, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu, çalıntı plakasız motosiklet ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan M.Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Atölyede 13 Tabanca ve 2 Av Tüfeğiyle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Atölyede 13 Tabanca ve 2 Av Tüfeğiyle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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