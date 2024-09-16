Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve diğer belediye başkanları, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Kentin İçin Harekete Geç!' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlikte toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

16.09.2024 15:00  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında şehrin farklı noktalarından başlayarak Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avrupa Hareketlilik Haftası (16-22 Eylül) kapsamında "Kentin İçin Harekete Geç!" sloganıyla yola çıkarak önemli bir farkındalığa imza attı. Sabah şehrin farklı noktalarından gençlerin, çocukların, kadınların ve emeklilerin de katıldığı bir yürüyüş gerçekleştiren başkanlar, Büyükşehir Belediyesi önünde buluştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve Ulaşım Planlama Şube Müdürü Merve Sert Özkiremitçi ile birlikte yürüyüşe başlayan Ayşe Ünlüce'ye yol üzerinde ilk olarak gençler eşlik etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi kadın bürokratları, çocuklar ve emekliler de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüş sırasında Başkan Ünlüce, 22 Eylül Pazar günü Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında "Bugün Yollar Senin" sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu yapılacağını söyledi. Çocuklarla birlikte Eskişehirlilere çağrıda bulunan Başkan Ünlüce, "Pazar günü arabayla çıkmayalım" dedi. Yürüyüş sonrası Ayşe Ünlüce, Kazım Kurt ve Ahmet Ataç Büyükşehir Belediyesi binası önünde buluşarak burada "Kentin için Harekete Geç!" pankartı açtılar. Burada ilk olarak konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Sevgili hemşehrilerim, bu sabah üç belediye başkanı ayrı bölgelerden yürüyerek, yanımızdaki Eskişehirli vatandaşlarımızla çocuklarımızla, kadınlarımızla, Büyükşehir Belediyemizin önünde buluştuk. Yıllardır farkındalık yaratmak istediğimiz Avrupa Hareketlilik Haftası bu sene gerçekten farklı oluyor. Üç belediye başkanı bir araya geldiğinde etkinlik farklı bir boyut kazanıyor. Onun için biz önümüzdeki hafta Eskişehirlileri hareketliliğe davet ediyoruz. Hareketli olun, paslanmayın arkadaşlar, haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Sevgili hemşehrilerim bugün ve bu hafta sürekli hareket halinde olacağız. Daha çok yürümek, daha çok spor yapmak, daha çok toplu taşıt kullanmak hepimizin yapacağı en önemli şeylerden biri olacak, çünkü sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için spor yapmamız lazım, sağlıklı olmamız lazım. Hareketlilik haftası bu yıl Türkiye Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde bütün Türkiye'de kutlanıyor. Bizde Eskişehir'de merkezdeki belediyelerimizle dikkat çekelim istedik. Hemşerilerimiz bu hafta biraz daha fazla yürüsün, biraz daha fazla hareket etsin istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de "Sevgili Eskişehirliler, değerli hemşehrilerim, bugün Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başlangıç günü. Aslında 21 yıldır pek çok etkinlikle tüm Avrupa'da düzenleniyor ve farkındalık yaratmak için büyük bir çaba gösteriliyor. Ülkemizde biraz sönük geçiyordu fakat bu sene Türkiye Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde daha aktif, bütün Türkiye'de de yaygın bir şekilde etkinlikler düzenleniyor. Bugün üç belediye başkanımızla kararlı bir şekilde yürüyerek Büyükşehir Belediyesi önünde buluştuk ve bu haftayı buradan hep beraber başlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yürüyüşümüze katılan kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, emeklilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu hafta daha çok yürüyelim, daha çok bisiklete binelim, daha çok toplu taşıma kullanalım. Bireysel özel araç kullanımını mümkün olduğunca azaltalım. Ne demiş atalarımız 'İşleyen demir ışıldar.' Biz de bol bol hareket edelim ve ışıldayalım" diye konuştu.

Yürüyüş sonrası katılımcılara su matarası hediye edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Etkinlik, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:28 Özgür Özel’in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti Özgür Özel'in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:47 Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 19:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement