Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında şehrin farklı noktalarından başlayarak Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Avrupa Hareketlilik Haftası (16-22 Eylül) kapsamında "Kentin İçin Harekete Geç!" sloganıyla yola çıkarak önemli bir farkındalığa imza attı. Sabah şehrin farklı noktalarından gençlerin, çocukların, kadınların ve emeklilerin de katıldığı bir yürüyüş gerçekleştiren başkanlar, Büyükşehir Belediyesi önünde buluştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve Ulaşım Planlama Şube Müdürü Merve Sert Özkiremitçi ile birlikte yürüyüşe başlayan Ayşe Ünlüce'ye yol üzerinde ilk olarak gençler eşlik etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi kadın bürokratları, çocuklar ve emekliler de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüş sırasında Başkan Ünlüce, 22 Eylül Pazar günü Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında "Bugün Yollar Senin" sloganıyla arabasız bir gün için bisiklet turu yapılacağını söyledi. Çocuklarla birlikte Eskişehirlilere çağrıda bulunan Başkan Ünlüce, "Pazar günü arabayla çıkmayalım" dedi. Yürüyüş sonrası Ayşe Ünlüce, Kazım Kurt ve Ahmet Ataç Büyükşehir Belediyesi binası önünde buluşarak burada "Kentin için Harekete Geç!" pankartı açtılar. Burada ilk olarak konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Sevgili hemşehrilerim, bu sabah üç belediye başkanı ayrı bölgelerden yürüyerek, yanımızdaki Eskişehirli vatandaşlarımızla çocuklarımızla, kadınlarımızla, Büyükşehir Belediyemizin önünde buluştuk. Yıllardır farkındalık yaratmak istediğimiz Avrupa Hareketlilik Haftası bu sene gerçekten farklı oluyor. Üç belediye başkanı bir araya geldiğinde etkinlik farklı bir boyut kazanıyor. Onun için biz önümüzdeki hafta Eskişehirlileri hareketliliğe davet ediyoruz. Hareketli olun, paslanmayın arkadaşlar, haftamız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Sevgili hemşehrilerim bugün ve bu hafta sürekli hareket halinde olacağız. Daha çok yürümek, daha çok spor yapmak, daha çok toplu taşıt kullanmak hepimizin yapacağı en önemli şeylerden biri olacak, çünkü sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için spor yapmamız lazım, sağlıklı olmamız lazım. Hareketlilik haftası bu yıl Türkiye Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde bütün Türkiye'de kutlanıyor. Bizde Eskişehir'de merkezdeki belediyelerimizle dikkat çekelim istedik. Hemşerilerimiz bu hafta biraz daha fazla yürüsün, biraz daha fazla hareket etsin istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de "Sevgili Eskişehirliler, değerli hemşehrilerim, bugün Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başlangıç günü. Aslında 21 yıldır pek çok etkinlikle tüm Avrupa'da düzenleniyor ve farkındalık yaratmak için büyük bir çaba gösteriliyor. Ülkemizde biraz sönük geçiyordu fakat bu sene Türkiye Belediyeler Birliği'nin öncülüğünde daha aktif, bütün Türkiye'de de yaygın bir şekilde etkinlikler düzenleniyor. Bugün üç belediye başkanımızla kararlı bir şekilde yürüyerek Büyükşehir Belediyesi önünde buluştuk ve bu haftayı buradan hep beraber başlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yürüyüşümüze katılan kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, emeklilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu hafta daha çok yürüyelim, daha çok bisiklete binelim, daha çok toplu taşıma kullanalım. Bireysel özel araç kullanımını mümkün olduğunca azaltalım. Ne demiş atalarımız 'İşleyen demir ışıldar.' Biz de bol bol hareket edelim ve ışıldayalım" diye konuştu.

Yürüyüş sonrası katılımcılara su matarası hediye edildi.