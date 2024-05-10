Eskişehir'de Baba Oğul Tartışmasında Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Baba Oğul Tartışmasında Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Baba Oğul Tartışmasında Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvan bakımıyla ilgili tartışma sırasında babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti. Baba G.K. tarafından göğsünden bıçaklanan Yakup K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

10.05.2024 10:51
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hayvan bakımıyla ilgili tartışma sırasında babası tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'nda ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K. ile oğlu Yakup K. (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup K, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Baba Oğul Tartışmasında Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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