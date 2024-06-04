Eskişehir\'de bağımlılık konferansı düzenlendi

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nce düzenlenen "Değişen Dünyada Bağımlı Olma" konferansı Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Konferansa İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ve Yeşilay, programa açtıkları bilgilendirme masasıyla katkı sundu.

Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, bağımlılığın günümüzde büyüyerek artan bir sorun olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı'nda buna ilişkin önemli çalışmaların bulunduğunu söyledi.

Bildirici, madde bağımlılığının toplumu siyasal, sosyal, ekonomik olarak her anlamda olumsuz etkilediğini belirterek "Sosyal medya ve benzeri süreçlerle giderek artan dijital çağ da bağımlılığımızı besleyen en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Tabii ki bu halk sağlığı sorunu çözmenin tek paydaşı Sağlık Bakanlığı değil. Bu sorunu çözmek için bu sorunu arzından, tedavisine, tedavisinden, rehabilitasyon süreçlerine kadar, gençlerine kadar ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluş bu işe mümkün yaklaşımla destek verilmesi, koordine etmesi ve yürütmesi gerekiyor." diye konuştu.

Program, katılımcıların bağımlılığa ilişkin çeşitli konuşmalarıyla devam etti.