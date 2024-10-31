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Eskişehir'de Baltayla Cinayet Davası

Eskişehir\'de Baltayla Cinayet Davası

Tolga Ç., haksız tahrik indirimiyle 12-18 yıl hapis cezası talep edilen davada yargılanıyor.

31.10.2024 16:02
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ESKİŞEHİR'de evine gittiği arkadaşı Muhittin Bural'ı (64) başına baltayla vurup öldüren Tolga Ç.'nin (49), 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada savcı, sanığın kendisini ve ailesini korumak için maktulün elindeki baltayı alıp vurduğuna yer vererek, haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Olay, 2023 Haziran ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Muhittin Bural ile evine gelen arkadaşı Tolga Ç. arasında tartışma çıktı. Tolga Ç., darbettiği Bural'ın başına baltayla vurdu. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Tolga Ç.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhittin Bural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Tolga Ç. hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Ç. ile olay sırasında evde bulunan tutuksuz sanık İbarat A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Nevin E. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada ifade veren Tolga Ç., olay sırasında ailesinden birinin de evde olduğunu belirtip, Muhittin Bural'ın kendisine baltayla saldırdığını söyleyerek, "Olay gecesi bize karşı baltayla saldıran birisi vardı. Kendimi ve ailemi korumaktan başka çarem yoktu. Geçen 17 aylık süreçte, maddi ve manevi çöküş yaşadım. Her şeyim yarım kaldı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay günü maktul ile Tolga Ç. arasında çıkan tartışma nedeniyle, sanığın, adli emanette tutulan baltayla maktule saldırdığını ve ölüm nedeninin baltayla aldığı darbe olduğunun belirlendiğini kaydetti. Savcı, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Tolga Ç.'nin, haksız tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Tolga Ç.'nin avukatının talebi üzerine, mütalaaya karşı yazılı savunma için ek süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin ve tutuksuz olarak yargılanan İbarat A. hakkında verilen adli kontrol şatının devamına hükmederek, duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.

Kaynak: DHA

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