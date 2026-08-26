Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tepebaşı'nda alkol alan iki arkadaşın tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, Bülent Sap hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'taki müstakil bir evde, birlikte alkol alan N.Ö. (42) ile Bülent Sap (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö. Bülent Sap'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sap'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin önünde polis ekiplerine teslim olan N.Ö, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinde, cinayette kullanılan bıçak evin önündeki çöp konteynerinde bulundu.

Sap'ın cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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