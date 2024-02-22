Eskişehir\'de Genç Adamın Öldürülmesi Davası Görüldü

Eskişehir'de yaklaşık 8 ay önce bir gencin kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin baba ile oğlunun tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emir Efe A. (19) ve babası Erol A. (54) ile maktul Suat Akarsu'nun (24) yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Tanık Elmas A. duruşmadaki beyanında, sanıklarla aynı sitede oturduğunu, olay gecesi bağrışma sesleri duyduğunu söyledi.
Cama yaklaşıp baktığında yerde yaralı birinin olduğunu kaydeden Elmas A, "Erol beyin eşi yerdeki yaralıya tampon yapıyor, yardım ediyordu. Benim eşim, 'araba lazımsa getireyim hastaneye götürelim' diye bağırdı. Necla ve eşi Erol vardı. Erol abi arabasını getirdi ve hastaneye götürdüler." diye konuştu.
Sanık Erol A. ise 8 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Saldırıya uğrayan benim. Suç işlemedim." dedi.
Sanık Emir Efe A. da uzun süredir tutuklu olduğunu dile getirerek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, incelemeye alınan dijital materyallerin raporunun emniyet müdürlüğünden beklenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.
Olay
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 12 Haziran'da Suat Akarsu ile Emir Efe A. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Akarsu, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis, Emir Efe A. ile babası Erol A'yı gözaltına almıştı. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.
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