Eskişehir'de Bıçaklı Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Bıçaklı Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Defnedildi

Eskişehir\'de Bıçaklı Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Defnedildi

Eskişehir'in 75. Yıl Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Rahman Efe O'nun cenazesi, Erenköy Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kavga sonucu ağır yaralanan Rahman Efe O, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı H.C.T. ise tutuklandı.

13.02.2024 18:11
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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde Rahman Efe O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Efe O. bıçakla ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Rahman Efe O, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı H.C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaşamını yitiren Rahman Efe O. ise Erenköy Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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