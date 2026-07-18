Eskişehir'de Camı Kıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Camı Kıran Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Camı Kıran Şüpheli Yakalandı
18.07.2026 09:24
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Tepebaşı'nda bir iş yerinin camını kıran şüpheli, esnafın takibiyle gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir iş yerinin camını tekmeyle kıran şüpheli, gözaltına alındı.

Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir zanlı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin camını tekmeyle kırdı.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli, esnaf tarafından takip edilerek Sakarya-2 Caddesi'nde yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Camı Kıran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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