Eskişehir'de Çay Bahçesinde Saldırı: Yayın Yasağı Kararı - Son Dakika
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Eskişehir'de Çay Bahçesinde Saldırı: Yayın Yasağı Kararı

Eskişehir'de Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda gerçekleşen çay bahçesi saldırısıyla ilgili olarak yayın yasağı kararı alındı. Arda K'nin rastgele saldırısı sonucu 5 kişi bıçakla yaralanmıştı. Soruşturma tamamlanana kadar olayın haber yapılması ve yayımlanması engellenecek.

13.08.2024 11:46
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Eskişehir'de çay bahçesinde bir saldırganın 5 kişiyi bıçakla yaraladığı olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.

Tepebaşı ilçesindeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda K'nin (18) çay bahçesinde ve parkta oturanlara rastgele saldırıp 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili alınan karara göre, "Kamuoyunun bilgilendirilmesine ilişkin haber özelliği taşıyan ana başlıklar dışında soruşturma ile ilgili tüm yazılı ve görsel basında, medyada her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo/gazete, internet sitesi ve diğer haber kuruluşlarında haber, röportaj, program, eleştiri ve benzeri isimlerle olayın yayımlanması ve soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde olayın haber yapılmasının önlenmesi için" soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Çay Bahçesinde Saldırı: Yayın Yasağı Kararı - Son Dakika

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