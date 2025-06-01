Eskişehir\'de Çevre Temizliği

Eskişehir'de, Çevre Haftası kapsamında çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla doğadan 3 traktör atık toplandı.

"Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla kutlanan hafta kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Aşağı Çağlan Mahallesi'nde yol kenarlarına bırakılan atıklar temizlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında tüm kurum personeli, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve gönüllü vatandaşlar, plastik atıkların oluşturduğu kirliliğe karşı farkındalık oluşturdu.

Etkinlik sırasında yol kenarlarına bırakılmış 3 traktör atık toplanarak bertaraf edildi.

Çevre temizliği sonrasında Kocakır mevkiinde doğa ve çevre yürüyüşü yapılarak sona eren etkinlikte, plastik kirliliği ile mücadele ele alındı.

Etkinlikle, sıfır atık felsefesinin benimsenerek çevre bilincinin artırılması, toplumu çevresel sorumluluk almaya teşvik ederek doğal kaynakları koruma, iklim değişikliğine uyum, çevre kirliliğinin azaltılması ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi hedeflendi.