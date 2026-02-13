Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi İş Birliğinde "Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi" Kuruluyor

(ESKİŞEHİR) - 2026 Eskişehir Yılı vizyon projeleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi arasında kırsal kalkınmaya güç katacak önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile birlikte Seyitgazi ilçesinde Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM) kurulacak. Eskişehir'in bereketli topraklarını bilgi ve teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen protokol, kentin tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

İmzaları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe attı. Atılan imzalarla birlikte, üreticinin yanında duran, sürdürülebilir ve yenilikçi bir kalkınma modeli için güçlü bir adım atılmış oldu.

Protokol kapsamında; Eskişehir merkez ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların modern ve yenilikçi tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi, uygulamalı eğitim faaliyetleriyle bilgi ve teknolojinin doğrudan sahaya aktarılması hedefleniyor. Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışı doğrultusunda çiftçilerin üretim kapasitelerinin artırılması, tarımsal verimliliğin yükseltilmesi ve katma değeri yüksek üretim modellerinin yaygınlaştırılması için kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

Bu vizyon doğrultusunda Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM) kurulacak. ÇİDEM; yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda üretim, uygulama ve paylaşım merkezi olacak. Tarımsal üretimden kırsal turizme kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek merkez, çiftçilere yeni nesil tarım tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme imkanı sunacak.

Proje, Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi'nde hayata geçirilen "Taşlık Çiftlikköy Projesi" kapsamında yürütülecek. Doğayla uyumlu üretim anlayışıyla şekillenecek bu model, bölge çiftçisine rehber olurken Eskişehir'in kırsal kalkınma vizyonuna da örnek bir katkı sağlayacak.

Ünlüce: "Bu merkez sadece Seyitgazi'de değil 12 kırsal ilçemizde ve şehir merkezinde bulunan tüm çiftçilerimize hizmet edecek"

Protokolün imza töreninde konuşan Ünlüce, şunları söyledi:

"ÇİDEM'deki uygulamalı eğitimlerle üretim kapasitesini artırmayı, teknolojiye dayalı sürdürülebilir kırsal kalkınmayı birlikte büyütmeyi hedefliyoruz. Tarım projelerini önemsiyoruz; çünkü biliyoruz ki güçlü bir kırsal yapı, güçlü bir Eskişehir demektir. Burası Eskişehir'in özellikle çiftçilik alanında, tarım alanında eğitim verdiği, aynı zamanda turizmle ve kültürle de birleştirdiği ve bir taraftan da üretim yaptığı çok etkili ve örnek bir merkez haline gelecek. Ben şimdiden Uğur Tepe Başkanımız başta olmak üzere destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Çünkü bu protokol meclislerimizden geçerek resmileşti ve bugün imzamıza sunuldu. Bu merkez sadece Seyitgazi'de değil 12 kırsal ilçemizde ve şehir merkezinde bulunan tüm çiftçilerimize hizmet edecek. Ben bu güzel araziyi bütün şehrin hizmetini açan Eskişehir'in her noktasında en ücra köşesinde bile çiftçiliğin tarımın gelişmesi için bu araziyi veren tüm emeği geçen herkese de tekrar teşekkür etmek istiyorum."

Tepe: "Bugün imzaladığımız protokol ile birlikte, Büyükşehir Belediyemizle iş birliği potansiyelini artıracağız"

ÇİDEM'in üreticilere büyük destek sağlayacağını belirten Tepe de, şöyle konuştu:

"Eskişehir'imizin ve bölgemizin çiftçilerine destek sağlamak amacıyla Taşlık'ta bulunan, öncesinde küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği, ardından da çiftlik köy projesi olarak başlattığımız alandaki bütün iş birliğiyle; Proje alanımızı Çiftçi Destek Merkezi haline getirdik. Bu merkezin yalnızca üretime değil, ilçemiz turizmine de katkı sunarak kırsal kalkınmayı çok yönlü destekleyeceğine inanıyoruz. Bugün imzaladığımız protokol ile birlikte, Büyükşehir Belediyemizle iş birliği potansiyelini artıracağız. Bu protokol ile çevremize çok büyük destek verecek bir merkezin hayata geçeceği inancıyla hepinize teşekkür ederim."