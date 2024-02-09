Eskişehir\'de DHKP/C propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör propagandası şüphelisi Muslum Koyun'un yakalanması amacıyla Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir eve baskın düzenledi.
Operasyonda, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yapar nitelikte paylaşımda bulunduğu belirlenen zanlı yakalandı.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Muslum Koyun, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yeşil Sol Parti'den (YSP) Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı olmuştu.
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