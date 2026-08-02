Eskişehir'de Dilencilikle Mücadele

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda dilenciliğe ve sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne dilencilikle ilgili 26 ihbar ulaştı.

İhbarları değerlendiren ekipler, çalışmalar kapsamında 28 yetişkinin dilencilik yaptığını tespit etti.

Bu kapsamda 6 haneye ziyaret gerçekleştirildi, 6 kişinin sağlık taraması yapıldı ve 1 kişi ise sağlık kuruluşlarından yararlandırıldı.

Farklı illerden Eskişehir'e gelerek dilencilik yaptığı belirlenen 9 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Çalışmalarda elde edilen dilencilik geliri kamuya aktarıldı.

13 çocuk tespit edildi

Öte yandan, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 34 ihbar yapıldı.

Ekiplerce tespit edilen 13 çocuk sağlık ve aşı taraması için ilgili birimlere yönlendirildi.

Zorunlu eğitim çağındaki 11 çocuk ise eğitime kazandırıldı.