Eskişehir'de Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı - Son Dakika
14.03.2026 13:42
Vali Yılmaz, tüketici haklarının korunmasının önemine vurgu yaptı ve denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, ekonomik hayatın temel öznesi olan tüketicilerin haklarının uluslararası düzeyde tanınmasının simgesi olan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

Bilinçli tüketimin sadece tercih değil, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomi ve hakların korunması açısından önemli sorumluluk olduğunu belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızın mal ve hizmet alımlarında haksız uygulamalara karşı korunması, sağlığa uygun ve güvenli ürünlere ulaşması devletimizin asli görevleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda sahada görev yapan denetim ekiplerinin vatandaşların haklarını korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne değinerek, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin haksız fiyat artışları, stokçuluk ve etiket denetimleriyle piyasa düzenini koruduğunu kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ise "tarladan sofraya güvenilir gıda" ilkesi doğrultusunda üretim ve satış noktalarında denetimlerini sürdürdüğünü bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eskişehir'imizde ticaretin ahlaklı ve şeffaf bir zeminde ilerlemesi, hem esnafımızın hem de tüketicimizin hukukunun korunması en temel gayemizdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, alışverişlerinde hak ve sorumluluklarının bilincinde olan tüm bilinçli tüketicilerimize, tüketici haklarına saygıyı temel prensip edinen, ahilik geleneğini yaşatan dürüst esnaf ve tacirlerimize, sahada gece gündüz demeden denetimlerini sürdüren Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Advertisement
