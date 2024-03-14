Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklama

Eskişehir\'de düzenlenen fuhuş operasyonunda tutuklama

Eskişehir'de Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa zorlanan 3 kadın kurtarılırken, gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.

14.03.2024 13:01  Güncelleme: 13:08
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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 3 kadının fuhşa zorlandığı ihbarı alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Odunpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda fuhşa zorlanan 3 kadını kurtardı.

Gözaltına alınan zanlı ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Jandarma, Tepebaşı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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