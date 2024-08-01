Eskişehir'de düzenlenen Teknoloji Diyeti Kampı gençlere doğayla başbaşa bir deneyim yaşattı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen Teknoloji Diyeti Kampı gençlere doğayla başbaşa bir deneyim yaşattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Beylikova ilçesinde düzenlenen Teknoloji Diyeti Kampı, gençlere teknolojik cihaz ve ekipmanlardan uzak, doğa ile başbaşa bir hayat deneyimi yaşattı. Gençler kampta çeşitli aktivitelerle buluştu ve günlük telefon kullanım süreleri azaldı.

01.08.2024 14:14
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi tarafından Beylikova ilçesinde düzenlenen Teknoloji Diyeti Kampı, gençlere teknolojik cihaz ve ekipmanlardan uzak, doğa ile başbaşa bir hayat deneyimi yaşattı.

EBB Gençlik Merkezleri'nin gençlere yönelik etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Beylikova Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen Teknoloji Diyeti Kampı, gençleri dijital dünyadan uzaklaştırarak çeşitli aktivitelerle buluşturdu.

Gençler kampta tanışma oyunu, havuz etkinlikleri, bilgi yarışması, ateş başında sohbet ve oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Sohbet bölümüne Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak da katılarak deneyimlerini gençlerle paylaştı. Çadırlarda konaklayan gençler ikinci güne sabah ısınma hareketleriyle başladı ve dans atölyesiyle enerjik bir başlangıç yaptı. Teknolojiden uzak, eğlenceli kamp gençlerin vizyonunu genişletmeyi amaçlayan "Olgu Kartları" oyunu ile sona erdi.

Etkinlik sonunda katılımcılardan alınan verilere göre, günlük ortalama telefon kullanımı 3 saatten 35 dakikanın altına düştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen Teknoloji Diyeti Kampı gençlere doğayla başbaşa bir deneyim yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen Teknoloji Diyeti Kampı gençlere doğayla başbaşa bir deneyim yaşattı - Son Dakika
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