Eskişehir 95'te "Pozitif Disiplin" Vurgusu

17.04.2026 12:41  Güncelleme: 13:12
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Eskişehir 95' programı kapsamında düzenlenen seminerde ebeveynlere çocuk gelişiminde sevgi, güven ve tutarlı sınırların önemi vurgulandı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Eskişehir 95 programı kapsamında düzenlenen seminerde, ebeveynlere çocuk gelişiminde sevgi, güven ve tutarlı sınırların önemi anlatıldı.

Erken çocukluk dönemine yönelik çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, aileleri bilinçlendirmeye yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Eskişehir 95" programı çerçevesinde "Pozitif Disiplin ve Sınır Koyma" başlıklı tanıtım ve bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

ESMEK Emek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminere çok sayıda ebeveyn katıldı. Eğitimde, özellikle 0-3 yaş döneminde çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde ebeveyn tutumlarının belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Uzmanlar, çocuk yetiştirme sürecinde disiplin anlayışının ceza odaklı değil; rehberlik, sevgi ve güven temelli olması gerektiğine dikkat çekti. Pozitif disiplin yaklaşımının temelinde ise çocuğun duygularını anlamak, davranışlarını doğru şekilde yönlendirmek, tutarlı sınırlar koymak ve atılacak temelle yetişkinliğin kişisel özelliklerinin belirleneceği ifade edildi.

Seminerde ayrıca, sınır koymanın baskı ya da yasak anlamına gelmediği, aksine çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlayan önemli bir yapı olduğunun altı çizildi. Günlük yaşamda ebeveynlerin kullanabileceği iletişim yöntemleri de katılımcılarla paylaşıldı. Çocuğa net ve anlaşılır yönlendirmeler yapmak, alternatifler sunmak ve olumlu davranışları pekiştirmek gibi uygulamalara örnekler verildi.

Eskişehir 95 programı ile erken çocukluk döneminde ailelerin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

