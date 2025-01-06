Eskişehir'de Engelli Araçları Teslim Töreni - Son Dakika
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Eskişehir'de Engelli Araçları Teslim Töreni

MUSAB projesi çerçevesinde Eskişehir'de özel donanımlı engelli araçları tanıtıldı ve teslim edildi.

06.01.2025 16:17
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Eskişehir'de Muhtaçlara Sağlık Birimi (MUSAB) tanıtımı ve araç filosuna yeni katılan özel donanımlı engelli araçlarının teslim töreni gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, cihaz ve yatağa bağımlı bireyler ile 80 yaş üstü vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında özel donanımlı engelli araçlarının teslim töreni, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlendi.

Törende konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anayasada yer alan sosyal devlet olma ilkesinin Eskişehir'de hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu projeyle, engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için evlerinden alınarak hastaneye ve farklı noktalara taşınması konusunda İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 10 yıldır Eskişehir'de örnek bir hizmet sunuyoruz. Bu hizmetlerin daha da ileriye taşınması noktasında, Türkiye'nin ve Eskişehir'in önemli sanayi kuruluşlarından Ford Otosan'ın yaptığı bağış projeye büyük bir katkı sağlamıştır."

Vali Aksoy, proje ile sadece transfer hizmeti değil, sağlık hizmeti de sunulduğunu ifade ederek, "44 bine yaklaşan evde sağlık hizmeti çalışmaları, il genelinde ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşılarak sürdürülüyor. 10 yıl içerisinde bu kapsamda 31 bini aşkın hastamız ve yaşlımız nakledildi. Sosyal devlet olmanın engellilere dönük bir takım hakların verilmesiyle son yıllarda Türkiye'de önemli gelişmeler sağlandı. Bu tür projeler ve çalışmalarda bu verilen hizmetleri daha iyi bir noktaya taşıyacaktır." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ise yaptığı konuşmada, hükümet politikalarının yalnızca belli alanlardaki hizmetlerle sınırlı olmadığını, sağlık, sosyal yardım, huzurevi ve bakım hizmetleri gibi çok boyutlu bir anlayışla hareket edildiğini vurguladı. Engellilik konusunun, sağlık hizmetlerine erişim ihtiyacını artırdığına dikkati çeken Gürcan, "Bu bütün içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın destek vermesi çok kıymetli. Engellilik, bir anlamda sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duymak demektir. Bu konuda emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise konuşmasında, projeyle birlikte dezavantajlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları zorlukların giderileceğini ve projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Engelli Birimi'nin BEBKA Projesi kapsamında 2015 yılında kurulduğunu hatırlatan Bildirici, bugüne kadar 31.341 engelli hastanın taşındığını ve 2020 yılında hizmet vermeye başlayan MUSAB'ın toplam 4 bin 463 yatağa bağımlı hasta naklini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Programın sonunda projede emeği geçenlere plaket takdim edildi ve özel donanımlı engelli araçlarının anahtar teslimi gerçekleştirildi. Anahtar teslim törenine, Ford Otosan Fabrika Müdürü Namık Kemal Keskin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Engelli Araçları Teslim Töreni - Son Dakika

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