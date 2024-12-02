Eskişehir'de Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışması Düzenlendi

Eskişehir\'de Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışması Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 'Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışması' düzenledi. Yarışlarda farklı engel gruplarından sporcular kıyasıya mücadele etti ve aileler de bu etkinliği izledi.

02.12.2024 13:40  Güncelleme: 13:44
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturması amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışması" düzenledi.

Yüzme yarışları, 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından "Engelsiz Kulaçlar Kentpark'ta Buluşuyor" sloganıyla düzenlendi. Engelliler gününe dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikler kapsamında Kentpark içerisinde plaj gişesi önünde başlayan yürüyüşe Şef Bekir Karagöz ve Bando Eskişehir eşlik etti. Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda başlayan yüzme yarışlarına ise tüm engel gruplarından özel gereksinimli yüzücüler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte sporcular kıyasıya mücadele etti.

Ailelerin de takip ettiği yarışlarda, sporcuların gösterdikleri performanslar beğeni topladı. Yarışlar sonunda günün anısına madalya takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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