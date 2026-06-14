Eskişehir\'de Eşinin Aracını Yaktı

ESKİŞEHİR'de Sezer T., tartıştığı eşi Emine T.'nin otomobilini ateşe verdi. Yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi tarla bağlantı yolunda meydana geldi. Sezer T., 5 aylık eşi Emine T. ile yaşadığı tartışmanın ardından, eşine ait 26 AIN 629 plakalı otomobili tarla yoluna götürdü. Ön koltukları çakmakla tutuşturan Sezer T., araçtan ayrılarak yanmasını bekledi. Alevler aracı sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aracının eşi tarafından yakıldığının haberini alan Emine T., olay yerine gelip gözyaşı döktü. Emine T.'nin Sezer T.'den şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.