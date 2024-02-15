Eskişehir\'de Evlilik ve İş Kurma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de, evlilik ve iş kurma vaadinde bulunarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtan şüphelinin, güven sağlayarak iş kurma ve evlilik vaadinin yanı sıra ürün alım satımı yaparak birçok kişiyi dolandırdığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Araştırmalarda, 3 ayrı suçtan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı M.E.Y'nin, günlük kiraladığı aparttaki taşınabilir eşyayı da yanında götürdüğü ve başkasına ait kimlik kartı kullandığı belirlendi.

"Dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 28 suç kaydı bulunan şüpheli, Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerinin çalışması sonucu sahte kimlik kullanarak konakladığı otelde yakalandı.

Oteldeki aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 3 bin 370 lira, 4 sim kart, cep telefonu, başka birisine ait pasaport ve üzerinde askeri amblem olan kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.