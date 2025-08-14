Eskişehir'de Fabrika Yangını Büyüyor - Son Dakika
Eskişehir'de Fabrika Yangını Büyüyor

14.08.2025 13:49
Eskişehir'de bir fabrikada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle 2 fabrikaya daha sıçradı.

ESKİŞEHİR'de fabrikada çıkan yangın, yanındaki biri palet 2 fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesindeki bir fabrikada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki biri palet fabrikası olmak üzere 2 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin sitedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

