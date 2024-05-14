Eskişehir\'de FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde 17, ilçelerde ise 3 adres olmak üzere 20 farklı adreste, 25 ekipten oluşan 75 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5'i kamu personeli, 14 özel sektör çalışanı olmak üzere 19 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ele geçirilen verilerde, aralarında farklı meslek gruplarından gelir uzman yardımcısı, tekniker, SGK memuru ile "adliye mahrem yapı" içerisinde yer alan infaz koruma memurunun yanı sıra Adalet Bakanlığına 2012 ve 2013 yıllarında yerleştirilmesi planlanan kişilere ait liste ve personel alımına müracaatta bulunan adaylara ait bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.