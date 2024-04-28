Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak zorla alınma iddiasıyla tutuklanan şüpheli ifade verdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak zorla alınma iddiasıyla tutuklanan şüpheli ifade verdi

Eskişehir'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği iddiasıyla tutuklanan şüpheli, ifadesinde bayrağın ne olduğunu bilmediğini ve tehditkar bir eylemde bulunmadığını öne sürdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalanan şüpheli, olay esnasında kalabalığı uyarmak için yanına gittiğini belirtti.

28.04.2024 14:33
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Eskişehir'de, Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği iddiasıyla tutuklanan şüpheli ifadesinde, bayrağın ne bayrağı olduğu konusunda bir fikrinin olmadığını, tehditkar hiçbir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Kentte düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağın zorla alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalanan H.K.T, Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Olay esnasında bölgenin çok kalabalık olduğunu ve elinde Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı taşıyan Y.U'yu "Buradan git, burası karışacak" şeklinde uyarmak için yanına gittiğini ileri süren H.K.T, şunları kaydetti:

"Burada problem çıkar, linç ederler' dedim. Kamera görüntülerinde bu kısım kesilmiş, ne bayrağı olduğu konusunda bir fikrim yoktu. Benim bayrak olayından haberim yoktu. Ben dükkanda müşterilerimle ilgileniyordum. Kalabalığı gördüm, arkadaşım da kalabalığın içerisindeydi, ben de arkadaşımı kalabalığın arasından çıkarmak için gittim. Şu an sosyal medya da benim üzerimde bir linç kampanyası var, olay saptırılmaktadır. O gün Filistin yürüyüşü olduğunu ben dün akşam öğrendim. Arkadaşın elinde tuttuğu bayrak Tevhid bayrağıymış, bayrağın ne olduğunu bilmiyordum, tehditvari hiçbir eylemde bulunmadım, orada ortalığı karıştıran başkasıdır. Ben oradaki kimseyi tanımıyorum. Ben 14 yıldır o sokaktayım, şu ana kadar hiçbir problemim olmamıştır. Ekleyecek bir husus yoktur. Atılı suçu kabul etmiyorum, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim."

Olay

??????? Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde 22 Nisan'da Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağın zorla alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine H.K.T. polis tarafından yakalanmış, şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheli H.K.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Filistin, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak zorla alınma iddiasıyla tutuklanan şüpheli ifade verdi - Son Dakika

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