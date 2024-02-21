Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı, Hatalı Park ve Abart Egzozlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı, Hatalı Park ve Abart Egzozlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Firari Hükümlü Yakalandı, Hatalı Park ve Abart Egzozlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de firari hükümlü evinde saklandığı sırada polis tarafından yakalandı. Firari hükümlünün suç kayıtları ve cezaları tespit edildi. Ayrıca, il emniyet müdürlüğü trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri hatalı park ve abart egzozlu araçlara yönelik denetimlerde bulundu ve cezai işlem uygulandı.

21.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:59
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Eskişehir'de, evinde saklandığı belirlenen firari hükümlü kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilere yönelik uygulamada, bir evde saklandığı tespit edilen firari hükümlü D.Ü, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Şüphelinin, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "başkasına ait banka ve kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından 15 suç kaydı ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 1800 lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlü D.Ü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hatalı park ve abart egzozlu araç denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-20 Şubat tarihlerinde abart egzozu bulunan ve hatalı park eden araçlara yönelik denetimlerde bulundu.

Uygulamada, 10 araç sürücüsüne araçlarında abart egzoz bulundurdukları gerekçesiyle 64 bin 390 lira, 207 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 142 bin 830 lira ve 1725 araca ise park ihlali yaptıkları için 1 milyon 500 bin 280 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı, Hatalı Park ve Abart Egzozlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Firari Hükümlü Yakalandı, Hatalı Park ve Abart Egzozlu Araçlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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