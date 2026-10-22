Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen atı AFAD kurtardı, yaralı at barınağa götürüldü

Eskişehir'de foseptik çukuruna düşen atı AFAD kurtardı, yaralı at barınağa götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ev bahçesinden kaçan at, yakındaki foseptik çukuruna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen AFAD ekiplerince uzun uğraş sonucu çukurdan çıkarılan at, bacağındaki yara nedeniyle belediye personelince barınağa götürüldü.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde foseptik çukuruna düşen at, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta bir evin bahçesindeki at, bulunduğu yerden kaçarak yakınlardaki foseptik çukuruna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda at, düştüğü çukurdan kurtarıldı.
Bacağında yara oluşan at, belediye personelince barınağa götürüldü.
Kaynak: AA
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