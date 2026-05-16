Eskişehir'de Gaz Sızıntısı Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Eskişehir'de Gaz Sızıntısı Sonucu Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

16.05.2026 20:38
Odunpazarı'nda piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen 71 yaşındaki Hatice Özsoy yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Çankaya Mahallesi Name Sokak'taki iki katlı evin zemin katında yalnız yaşayan Hatice Özsoy (71), banyodaki kazanı ısıtmak için piknik tüpü yaktı.

Özsoy, banyoda olduğu esnada tüpte gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen Özsoy, fenalaşarak yere yığıldı.

Binadaki gaz kokusundan şüphelenen komşuları, Özsoy'un evine girdiklerinde yaşlı kadını banyoda yerde baygın halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

