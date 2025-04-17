Eskişehir'de Gençler İçin Sosyal Kütüphane Projeleri Artıyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik projelerinden biri olan "Sosyal Kütüphane", şehirdeki gençlerin yeni buluşma noktası oldu. İlkini 2023 yılında Kentpark'ta açan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yoğun ilgisi sonrası Haller Gençlik Merkezi ve Sultandere Sahnesi'nde de Sosyal Kütüphane'yi öğrencilerle buluşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eskişehir Meslek Edindirme ve Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından hayata geçirilen Sosyal Kütüphane, açıldığı günden bu yana gençlerin uğrak noktası haline geldi. Sessiz ve verimli bir çalışma ortamı sunan kütüphaneler, hem sınavlara hazırlanan öğrencilere hem de kitap okumak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor.

2023 yılının Ağustos ayında ilkini Kentpark içinde açan Büyükşehir Belediyesi daha sonra öğrencilerden gelen talep doğrultusunda Haller Gençlik Merkezi'nde Sosyal Kütüphane açtı. Bu yıl ise 75. Yıl Mahallesi'ndeki öğrencileri unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Sultandere Sahnesi fuaye alanında Sosyal Kütüphane açarak öğrencilere hizmet vermeye başladı.

Sosyal kütüphaneye gelen ve ders çalışan öğrenciler, "Öğrenci kenti Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce sayesinde çok güzel imkanlardan yararlanıyoruz. Burada olmak bize kendimizi özel hissettiriyor. Çünkü her detay, öğrencilerin ihtiyaçları düşünülerek planlanmış. Kitaplardan ücretsiz olarak faydalanmak, internet erişimi, çalışma alanları gibi alanlar çok güzel. Bunların hepsi biz öğrenciler için çok kıymetli. Sosyal Kütüphane sayesinde yalnız olmadığımızı hissettik. Bize bu imkanı sunan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Sosyal Kütüphaneler'e gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, bu alanların sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.