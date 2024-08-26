Eskişehir'de Gençler Küllüoba Kazı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Eskişehir'de Gençler Küllüoba Kazı Çalışmalarını İnceledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Küllüoba Kazı Deneyimi' etkinliğinde gönüllü gençler, 5 bin 200 yıl öncesine dair yaşamın izlerini taşıyan Küllüoba Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını ve buluntuları inceledi.

26.08.2024 13:58  Güncelleme: 15:52
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Küllüoba Kazı Deneyimi' etkinliğinde gönüllü gençler, 5 bin 200 yıl öncesine dair yaşamın izlerini taşıyan Küllüoba Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını ve buluntuları inceledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Halk Ekmek A.Ş.'nin desteklediği Küllüoba Höyüğü kazısı 28'inci yılında. Seyitgazi ilçesi'ne bağlı Yenikent Mahallesi'nin bin 300 metre güneyinde yer alan ve 5 bin 200 yıl öncesine ilişkin buluntulara ulaşılan kazı çalışmaları, devam ediyor. Büyükşehir Gençlik Merkezi, yapılan kazı çalışmalarını yerinde görmeleri için 'Küllüoba Kazı Deneyimi' etkinliği düzenledi. Gençler çalışmalarda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki ile kazı alanında bir araya geldi. Etkinlikte gençlere Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Özden Yılmaz eşlik etti.

Gençleri karşılayan Türkteki, Küllüoba Höyüğü'nde çalışmalara katılan ekibiyle birlikte ayrıntılar hakkında bilgilendirme yaptı. Türkteki, Küllüoba'daki kazılarda sosyal eşitsizlik ve çatışma, şehirleşme süreci, üretim ve tüketim süreçleri, kuraklıkla mücadele, bitkisel ilaçların kullanımına dair ilgi çekici sonuçların yer aldığını aktardı. Tüm zor koşullara karşın özveri ile çalışan kazı ekibini tanıyan gençler, kazı evinde dönem buluntularının nasıl işlemlerden geçtiğini görerek bütüne dönüştürülen eserleri de inceledi.

Kaynak: ANKA

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