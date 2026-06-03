Eskişehir'de Geniş Çaplı Denetim - Son Dakika
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Eskişehir'de Geniş Çaplı Denetim

Eskişehir\'de Geniş Çaplı Denetim
03.06.2026 13:45
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Tepebaşı'nda asayiş ve trafik denetimi yapıldı, 10 sürücüye ceza kesildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik denetleme şube müdürlükleri personellerince Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Genez Sokak üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde, 65 kişi ve 43 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 10 araç sürücüsüne farklı maddelerden 40 bin 890 lira para cezası kesildi.

Ayrıca abart egzoz bulunan 1 araç trafikten 30 gün men edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Tepebaşı, Trafik, Asayiş, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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