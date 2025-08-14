Eskişehir\'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kanlıpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisten yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.