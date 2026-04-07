Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Mama Üretim Merkezi"Ni Hizmete Açtı

07.04.2026 12:14  Güncelleme: 12:55
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gıda israfını azaltmak ve sokak hayvanlarının beslenmesini sürdürülebilir şekilde sağlamak amacıyla 'Mama Üretim Merkezi'ni hayata geçirdi. Tesis, çeşitli kuruluşlardan toplanan artık yemeklerle yüksek kaliteli köpek maması üretmektedir.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gıda israfını önlemek ve sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak amacıyla ekonomik ve çevreci "Mama Üretim Merkezi"ni hizmete açtı.

?Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2026 Eskişehir Yılı projeleri kapsamında hayata geçirilen Mama Üretim Merkezi'nin faaliyetlerini duyurdu. "Can dostlarımız için üretiyoruz" sloganıyla yola çıkan proje, hem çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor hem de belediye bütçesine katkı sağlıyor.?

Hem ekonomik hem çevreci

?Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakımevi bünyesinde kurulan tesiste; hastanelerden, üniversitelerden ve çeşitli kurumların mutfaklarından toplanan artık yemek ve ekmekler, bir dizi işlemden geçirilerek yüksek besin değerine sahip köpek mamasına dönüştürülüyor.

?Günlük 500 kilogram üretim kapasitesi ?

Sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik tesisin işleyişi hakkında bilgi veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Özgür Kaya, ?"Tesisimizde ekmek ve sert gıdaları küçültmek için kırıcı, fermentasyon süreci için pişirme kazanı ve mamanın raf ömrünü uzatmak amacıyla katlı kurutma sistemi, aroma kaplama ve nem alma üniteleri bulunuyor. Günlük yaklaşık yaklaşık 500 kilogram mama üretiyoruz" dedi.

Üretilen mamalar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yaşayan köpeklerin beslenmesinde kullanılıyor. Özgür Kaya, bu sayede doğal yaşm alanında bulunan 2 bin 700 köpeğin mama ihtiyacının yaklaşık üçte birini kendi üretimleriyle karşıladıklarını belirtti. ?

Proje ile bir yandan gıda israfının önüne geçilirken, diğer yandan sokak hayvanlarının refahı artırılarak atık yönetimine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

