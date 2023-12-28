Eskişehir\'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı•
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Odunpazarı ilçesinde iki farklı ziynet eşyası hırsızlığı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen 3 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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