Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova'da İftar Programı Düzenledi

24.02.2026 12:21  Güncelleme: 13:53
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova'da bir iftar programı düzenleyerek mahalle halkıyla bir araya geldi. Başkan Ayşe Ünlüce, Ramazan'ın birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Beylikova'da iftar programı düzenledi. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bugün burada, bu sofrada, hep birlikte orucumuzu açarak mahallemizin huzurunu paylaşmak bizim için çok değerli" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Beylikova Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan iftar sofrasına Başkan Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Vural Yörük, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ünlüce, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurguladı. Ünlüce, "Ramazan ayında bir araya gelmek, hepimizi daha da yakınlaştırıyor. Bugün burada, bu sofrada, hep birlikte orucumuzu açarak mahallemizin huzurunu paylaşmak bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Karabacak ise "İlçemizde dayanışma ruhunu büyütmeye, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

