Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Programları Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından Günyüzü'nde düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Günyüzü'ndeki iftar programına EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, Tepebaşı Belediyesi Başkan Vekili Devran Yıldırım, Günyüzü Belediyesi Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Sivrihisar Belediyesi Belediye Başkanı Habil Dökmeci, EBB Genel Sekreteri Recai Erdir, meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Programda konuşan Özmen, ramazan ayının manevi iklimine dikkati çekerek, buluşma için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti ve ilçe halkıyla aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünal ise ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selam ve iyi dileklerini vatandaşlara iletti. Ünal, "Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmaya, bu birlikteliği büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Duaların ardından vatandaşlar hep birlikte iftarlarını açtı.