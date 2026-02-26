Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mahmudiye'de Vatandaşlarla İftar Yaptı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Mahmudiye'de kurulan iftar sofrasında vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda birlik beraberlik vurgusu yapan Ünlüce, "Kırsal ilçelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelmek, aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl kırsal ilçelerde verdiği iftar davetleri yoğun ilgi görüyor. Buluşmalar kapsamında Mahmudiye'de kurulan iftar sofrasında yüzlerce vatandaş aynı sofrada bir araya geldi.

Mahmudiye Kapalı Pazar Yeri'ndeki iftar davetine Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir mutluluk"

İftar programında Mahmudiyelilere seslenen Ünlüce, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkati çekerek, "Ramazan ayınız mübarek olsun, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Bu sofralar sadece yemek paylaştığımız değil; dayanışmayı, kardeşliği ve umudu büyüttüğümüz sofralardır. Kırsal ilçelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelmek, aynı sofrada buluşmak bizim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Gündoğan ise "Bayram havası içinde gerçekleşen buluşma, yoğun katılımı ve birbirinden güzel insanlarla bir arada oluşumuzla bizleri ayrıca mutlu etti. Çorbamdan bir kaşık alırken, dualarla paylaşılan o yemeklerin anlamını bir kez daha hissettim. Gördüğünüz bu mobil araç ise adeta kendi mutfağımızdan çıkmış gibi; taze, yeni pişmiş ve buharı üzerinde yemekleri vatandaşlarımıza ikram ediyor. Bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye ve tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.