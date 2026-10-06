Eskişehir'de İl Emniyet Müdürü Yılmaz, Jandarma Komutanı Ergün ile görüştü

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Yılmaz, bir süre önce göreve başlayan İl Jandarma Komutanı Ergün ile bir araya geldi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanı Ergün'e ziyaretinden dolayı teşekkür edildi.