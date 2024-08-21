Eskişehir'de inşaatta bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de inşaatta bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir\'de inşaatta bekçiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir inşaatta bekçiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekipleriyle çatışmaya girdikten sonra yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

21.08.2024 13:17
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Eskişehir'de inşaatta görevli bekçiyi silahla yaralamasının ardından olay yerine intikal eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Baran Y, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündüzler sokak mevkisinde, bir inşaattaki bekçiyi silahla yaralayan Baran Y, olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

Gölbaşı Sokak istikametine kaçan Baran Y, orada bulunan bir eve sığındı. Etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için elindeki silahla havaya ateş eden Baran Y, kendisine zarar verme tehditleri savurmasının ardından koşarak bahçe kapısından kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken silahlı çatışmaya giren Baran Y, 500 metre ilerideki Altıner Sokak'ta yakalandı.

Bıçakla kendisini yaraladıktan sonra yakalanan Baran Y, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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