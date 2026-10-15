Eskişehir'de jandarma 80 okul ve çevresinde öğrenci güvenliği için denetim yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de jandarma 80 okul ve çevresinde öğrenci güvenliği için denetim yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de jandarma 80 okul ve çevresinde öğrenci güvenliği için denetim yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için 80 okul ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 45 ilkokul, 29 ortaokul ve 6 lise kontrol edilirken trafik jandarması 46 okul çevresi ile 24 servis aracını denetledi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 80 okul ve çevresinde denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, 45 ilkokul, 29 ortaokul ve 6 lise kontrol edildi.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince okul çevreleri ve öğrencilerin kullandığı güzergahlarda yapılan kontrollerde, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci güvenliği açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen kişi, araç ve durumlar incelendi.

Ekipler ayrıca okul çevresindeki park, bahçe ve metruk binaları kontrol ederek okul yöneticileriyle görüştü.

Trafik jandarması ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ise 46 okul çevresi ile 24 okul servis aracı denetlendi.

Kaynak: AA
EskişehirGüvenlikJandarmaTrafikEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
12:30
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:11
Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı: 272 kg yağış, 2727 kişi kurtarıldı, 2 can kaybı
Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı: 272 kg yağış, 2727 kişi kurtarıldı, 2 can kaybı
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:41:52. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma 80 okul ve çevresinde öğrenci güvenliği için denetim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei