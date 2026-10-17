Eskişehir'de jandarma araçta 174 gram uyuşturucu buldu, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarma araçta 174 gram uyuşturucu buldu, şüpheli tutuklandı

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Eskişehir\'de jandarma araçta 174 gram uyuşturucu buldu, şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma, önleyici kolluk devriyesinde park halindeki bir araçta şüpheli hareketler fark etti ve araçta 174 gram uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri 174 gram uyuşturucu ele geçirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında park halindeki bir araçta bulunan kişinin şüpheli hareketlerini fark etti.

Araçtan yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine jandarma, araçta ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 174 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
OdunpazarıEskişehirJandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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