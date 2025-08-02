Eskişehir'de Kaçak Forma Operasyonu

Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir zanlı, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, bir şüpheliye ait araçta farklı futbol takımlarına ait 1121 faturasız forma ele geçirdi.
Yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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